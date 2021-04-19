AKP’den dur durak yok: Tabii ki Türkiye'nin de atacağı adımlar vardır

Anayasa Mahkemesi’nin Din İşleri Başkanlığı hakkındaki kararı sonrasında Türkiye’nin Kıbrıs’a yönelik söylemleri devam etti.

Türkiye’de GENEL Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanan AKP Merkez Yürütme Kurulu sonrası açıklama yapan AKP Sözcüsü Ömer Çelik, gündeme dair değerlendirmelerde bulundu, yine Kıbrıs’a gönderme yaptı.

Çelik şunları söyledi:

"(KKTC Anayasa Mahkemesinin Din İşleri Başkanlığı’na ilişkin kararı) Tabii ki Türkiye'nin de atacağı adımlar vardır. Cumhurbaşkanı Tatar da bunun düzeltilmesi gerektiğini ifade etti. Dolayısıyla koordinasyonlu şekilde süreci takip etmeye devam edeceğiz. Konjonktür hazretleri ve mevzuat efendiye demokrasiyi kurban edemeyiz."