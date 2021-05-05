Araç ile bariyer arasına sıkıştı

İskele-Ercan anayolunda, Akova-Geçitkale arasında trafik kazası meydana geldi, 1’i 14 yaşında olmak üzere 3 kişi yaralandı.

Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre; kaza bugün saat 12.30’da meydana geldi.

58 yaşındaki Niyazi Boransel, yönetimindeki arkasında hayvan nakil aracı bulunan GD 068 plakalı araç ile Geçitkale istikametine doğru seyrettiği sırada sol arka lastiğinden kopan parçayı almak üzere yol içerisinde durdu.

Bu sırada aynı istikamete doğru seyreden 56 yaşındaki Mehmet Uysal yönetimindeki GH 439 plakalı kamyon, hayvan nakil aracının arka kısmına çarptı.

Çarpmanın etkisiyle ileriye doğru savrulan GD 068 plakalı araç, yolun solunda bulunan çelik bariyere çarptı.

O esnada GD 068 plakalı araçta yolcu olarak bulunan ve araçtan kopan parçayı almak için yol kenarında bulunan 14 yaşındaki Evan Monks Appleton, GD 068 plakalı araç ile barijer arasına sıkışarak yaralandı.

Kazada yaralanan GD 068 plakalı araç sürücüsü Niyazi Boransel ile aynı araçta yolcu olarak bulunan Jordan KELLY (K-31) ve Evan Monks Appleton’in kaldırıldıkları Mağusa Devlet Hastanesi’nde tedavileri halen sürüyor.