"Şimdilik tehlike 20 deniz mili uzakta” diyen Dipkarpaz Belediye Başkanı Suphi Coşkun, Meteoroloji Dairesi’nden aldıkları bilgilere göre akşam 18.00 sularında rüzgarın yeniden Karpaz tarafına dönmeye başlayacağını ifade etti. Coşkun, “Akıntının yönü değişirse akşam saatlerinde büyük bir tehlike yaşanabilir" yorumunu yaptı.

Dün akşamdan beri bölgedeki çalışmaların sürdüğünü söyleyen ve normal şartlarda yakıtın bu sabah Karpaz kıyılarına varmasını beklediklerini belirten Coşkun, şunları aktardı: "Şimdilik tehlike 20 deniz mili uzakta. Akıntı Türkiye'ye döndü ancak Meteoroloji Dairesinden aldığımız bilgilere göre akşam 18.00 civarı rüzgar yeniden Karpaz tarafına dönmeye başlayacak. Akşam saatlerinde akıntının yönü değişirse büyük bir tehlike yaşanabilir"

CTP’li Başkan ve vekiller de Karpaz’da

Hükümet kanadından sadece Fikri Ataoğlu'nun bölgeye geldiğini belirten Coşkun, Cumhuriyetçi Türk Partisi Genel Başkanı Tufan Erhürman'ın da kendisine ulaştığını, şu an bölgeye varmak üzere olduğunu söyledi.

Öte yandan Başkan Tufan Erhürman'ın da içinde bulunduğu birçok CTP’li Milletvekili ve partililerin bölgeye giden ekip arasında yer aldığı öğrenildi.

FOTO: BURÇİN AYBARS