Akıncı: "Federal yapılanma çözümün özüdür"

Türkiye Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’ın Kıbrıs sorununa ilişkin “iki ayrı devlet” tezini yinelemesi, Kıbrıs’ın kuzeyinde tartışmalara yol açtı. 4. Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, kişisel sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, bu yaklaşıma tepki göstererek federal çözümün önemini vurguladı.

Akıncı, Türkiye takımlarının Kıbrıs’ın kuzeyindeki takımlarla dostluk maçı dahi yapmaktan çekindiği bir ortamda, Kıbrıs Rum tarafının cesur adımlar atarak “KKTC”yi tanımasını beklemenin gerçekçi olmadığını ifade etti. Bunun yanı sıra, üniter bir devlette azınlık haklarına razı olunmasının da mümkün olmadığını belirtti.

Federal çözüm formülünü yineleyen Akıncı, “İçte iki devlet, dışta ise tek uluslararası kimlik ve temsiliyet sağlanacak. Merkezi yönetimde sınırlı yetkiler olacak ve kararlar siyasal eşitlik ile etkin katılım çerçevesinde alınacak” diyerek çözümün esasını açıkladı.

Kıbrıs Rum liderliğinin geçmişteki tutumlarına da dikkat çeken Akıncı, özellikle 2004 Annan Planı referandumu ve 2017 Crans Montana müzakerelerindeki olumsuz yaklaşımları hatırlatarak, yakın gelecekte karşılıklı kabul görecek bir çözüm ışığının olmadığını söyledi.

“Çözümü gerçekten hedefleyenler, tabandan gelen güçlü bir sivil toplum hareketi oluşturmalıdır” diyen Akıncı, her iki toplumun çözüm derken aynı şeyi anlaması gerektiğine vurgu yaptı.

Akıncı, açıklamasında şu ifadelere yer verdi: