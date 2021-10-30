AKEL'den 'Artık Yeter' mitingi

Adanın güneyinde Kıbrıslı Rum lider Nikos Anastasiadis'e yönelik tepkiler büyüyor.

"Pandora Papers" nedeniyle BBC, The Guardian gibi uluslararası medyaya yansıyan iddialar sonrasında AKEL harekete geçti, "yurdumuz dünyada utandırılıyor" diyerek miting yaptı.

AKEL'in organizasyonu ile bugün Kıbrıs Cumhuriyeti Başkanlık Sarayı önünde "Artık Yeter" mitingi düzenlendi.

AKEL çeşitli sivil toplum örgütlerinin de katılımıyla bugün saat 10.30’da Başkanlık Sarayı önünde “ülkenin itibarını ve hukuk devletini” savunmak üzere “vatanımızı uluslararasında utandırıyorlar, yolsuzluğa ve müdahaleye müsamaha yok, artık yeter” sloganıyla miting düzenledi.