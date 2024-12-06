AKEL ve KTÖS heyetleri bir araya geldi

AKEL ve Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası (KTÖS) heyetleri bugün bir araya geldi.

KTÖS’ten yapılan açıklamaya göre görüşmede, Kıbrıs sorunundaki son gelişmelerin yanı sıra her iki toplumu ilgilendiren eğitim konuları da ele alındı.

AKEL ve KTÖS, eğitim konularına özel önem vererek, iki toplum arasındaki karşılıklı anlayışın güçlendirilmesi amacıyla iş birliğini sürdürme kararı aldı.

Görüşmede, Genel Sekreter Stefanos Stefanu’nun başkanlığındaki AKEL heyetinde Yeniden Yakınlaşma Bürosu Sorumlusu İlias Dimitriu ile Kıbrıs Sorunu Bürosu Üyesi ve İnsan Hakları Bürosu Sorumlusu Stavri Kalopsidiotu, Genel Sekreter Burak Maviş başkanlığındaki KTÖS heyetinde ise Eğitim Sekreteri Süleyman Gelener ile Örgütlenme Sekreteri Akgün Kaçmaz yer aldı.