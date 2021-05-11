AKEL: “ELAM’ın gerçek yüzünü ortaya çıkarmaya devam edeceğiz”

AKEL, İkinci Dünya Savaşı’nda “halkların faşizme karşı zafer günü 9 Mayıs”ı, İkinci Dünya Savaşı’nda hayatlarını feda eden Kıbrıslılar Anıtı’nda andı.

Pandemi nedeniyle sınırlı sayıda temsilcinin katıldığı sembolik anma töreninde AKEL Genel Sekreteri Andros Kiprianu yaptığı konuşmada “Hitler faşizminin başını ezmek için II. Dünya Savaşı’nda yer alanları anmak için bir araya geldiklerini” belirterek Kıbrıs’ta ve dünyanın her yerinde savaş meydanlarında faşizme karşı tarih yazan antifaşistleri savaşçıları saygıyla andı.

AKEL Merkez Komitesi’nin 16 Haziran 1943 tarihli kararının AKEL için bir onur olduğunu kaydeden Kiprianu, bu kararla AKEL liderliğindeki yüzlerce üyesi ve militanının gönüllü olarak orduya katılarak faşizme karşı savaştığını hatırlattı. Kiprianu, “Halkların Antifaşist Zaferi”nin Alman Nazizm’iyle savaşan tüm güçlere ait olduğunu ancak esas yükü Sovyetler Birliği’nin üstlendiğini söyleyerek Kızıl bayrağın Alman Reichstag üzerinde dalgalanmasının Hitler faşizminin yenilgisini temsil ettiğini belirtti.

Dünyadaki enerji ve jeopolitik çatışmalar, nükleer silahların yayılması, ABD-NATO’nun emperyalist saldırganlığı, AB’nin devam eden militarizasyonu işaret ederek halklar arasındaki barış ve dostluk mücadelesinin her zamankinden daha önemli olduğunu vurgulayan Andros Kiprianu, Avrupa’da ve Kıbrıs’ta neofaşizmin ve Nazizmin canlandığını ifade ederek “canavar hala burada, sistem onları besliyor” dedi. Faşizmin, popülizm ve boş sözlerle halk arasında yayılmaya çalışıldığını kaydeden Kiprianu, Yunanistan’da “Altın Şafak” partisinin suç örgütü olarak niteleyen mahkeme kararının herkesin gerçek yüzünü gözler önüne serdiğini söyledi. Kiprianu “Kıbrıs’ın ‘Altın Şafak’ı ‘ELAM’ olarak adlandırılmış olabilir, ama hepimiz gerçek yüzlerini biliyoruz. AKEL olarak gerçek yüzlerini ortaya çıkarmaya devam edeceğiz” dedi.

Yurdunu ve barışı seven demokrat her Kıbrıslıyı bugün Nazizm ve faşizme özlem duyan güç ve çevrelere karşı direnmeye çağıran AKEL Genel Sekreteri “Halkların Antifaşist Zaferi, halkların gücü karşısında kimsenin yenilmez olmadığını sonsuza kadar hatırlatacaktır” vurgusunda bulundu.