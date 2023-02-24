AKEL, deprem felaketinde çocuklarını kaybeden ailelerin yanında

Kıbrıs’ın güneyinde faaliyet gösteren AKEL, Türkiye’deki deprem felaketinde hayatını kaybeden sporcuların Mağusa’daki Kabristanlığına ziyarette bulundu.

Parti heyetine AKEL Famagustas İlçe Sekreteri Chrysanthos Zannettos, AKEL Sözcüsü ve Famagusta Milletvekili George Koukoumas, POGO Sekreteri Skevi Koukouma, AKEL Yeniden Ulaşım Dairesi Başkanı, Yeniden Ulaşım Ofisi üyesi Elias Dimitriou ve Halk Hareketi'nin diğer üyeleri de katıldı.