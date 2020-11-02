AKEL: “BM parametreleri çözüm şeklini belirliyor”

AKEL, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’in Kıbrıslı Rum lider Nikos Anastasiadis’e gönderdiği mektupla Kıbrıs sorununda yeni bir çabaya işaret edip, gayrı resmi beşli toplantı konusundaki inisiyatifini gösterdiğini açıkladı.

Haravgi Gazetesi’nin haberine göre AKEL Basın Sözcüsü Stefanos Stefanu, BM parametrelerinin çözüm şeklini belirlediğine işaret ederek, Kıbrıs’ın güneyinin iki toplumlu ve iki kesimli federasyon çözümü konusunda net, ikna edici ve tutarlı olması gerektiğini belirtti. Stefanu, müzakerelerin Crans Montana’da kaldığı yerden, Guterres Çerçevesi zemininde yeniden başlaması gerektiğini kaydetti.

Habere göre, Stefanu, müzakerelerin yeniden başlamasının, Maraş’ın “kurtarılabilmesi” için en etkin yöntem olduğuna işaret ederek, Türkiye ile Kıbrıslı Türk lider Ersin Tatar’ın Maraş’ın “kolonizasyonu” ile ilgili planlarına karşılık, herkesin harekete geçerek yeni oldu-bittilere karşı durması gerektiğini belirtti.

Stefanu, müzakerelerin Crans Montana’da kaldığı yerden yeniden başlamasının, Kıbrıs’ın kuzeyinin Cenevre’de sunduğu ve Anastasiadis’in önerilerini geri çekmesi nedeniyle geri çektiği haritayı yeniden getirmesini gerektireceğini ifade etti.

Bu haritaya göre, Maraş’ın iade edileceğini öne süren Stefanu, Kıbrıs’ın kuzeyinin bir yandan Maraş’ı bu haritaya dâhil edip, diğer yandan burada yeni oldu-bittiler yaratmakla zor durumda kalacağını söyledi.