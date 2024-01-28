AKEL Avrupa Parlamentosu adaylarını belirledi

AKEL Merkez Komitesi 9 Haziran 2024’te yapılacak Avrupa Parlamentosu seçimlerinde Kıbrıs‘ın 6 milletvekili için adaylarını belirledi.

AKEL Avrupa’nın büyük ve küçük tüm sorunları hakkında tezleri, görüşleri ve önerileriyle ve hem Kıbrıs halkının hem de Avrupa halklarının ihtiyaç duyduğu vizyonlar, değerler ve politikalar için çalışmaya ve mücadele etmeye hazır olan 6 milletvekili adayı ile Avrupa Parlamentosu seçimleri mücadelesine başlıyor.

Oy pusulası üç erkek ve üç kadından oluşuyor ve AKEL'in siyasi yöneticilerinin yanı sıra Kıbrıs'ın daha geniş ilerici kesiminden kişilikleri, bilgi ve deneyime sahip, kamu işlerinde bir yolu olan ve Kıbrıs'ın sosyal ve siyasi yaşamında kendi damgasını taşıyan kişileri bir araya getiriyor.

AKEL'in adayları şöyle:

1. George Georgiou, filolog, Avrupa Parlamentosu üyesi, 60 yaşında

2. Anna Theologu, ekonomist, eski Parlamento Üyesi, 38 yaşında

3. Stavris Kalopsidiotis, hukukçu-enternasyonalist, AKEL İnsan Hakları Şubesi Başkanı, 43 yaşında

4. Andros Karagiannis, İngiliz ve Alman filolog, Derinya belediye başkanı, 50 yaşında

5. Niyazi Kızılyürek, akademisyen, Avrupa Parlamentosu üyesi, 64 yaşında

6. Melani Steliou, oyuncu, televizyon yapımcısı, sunucu, 47 yaşında