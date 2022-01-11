AKEL, Anastasiadis’in Kıbrıs Sorununda inisiyatif almasını istiyor

AKEL, Kıbrıslı Rum lider Nikos Anastasiadis’ten, Kıbrıs sorunuyla ilgili tespitlerde bulunmasının haricinde, inisiyatifler de almasını istedi.

Fileleftheros gazetesinde yer alan habere göre, Anastasiadis’in gazeteye verdiği demeci yorumlayan AKEL, kısaca şunları ifade etti;

“Sayın Anastasiadis, Kıbrıs sorunundaki çabaların yeniden başlamasına dair perspektiflerin kısıtlı olduğu konusunda doğru bir tespitte bulundu. İşgal gücü ve Sayın Tatar’ın kabul edilemez bölücü taleplerinin herhangi bir çabada esas engel teşkil ettiğini de doğru bir şekilde tespit etti. Ancak Sayın Anastasiadis siyasi bir analist değil de, nihai bölünme tehlikesiyle karşı karşıya olan bir ülkenin başkanı olduğundan, tespitlerde bulunmanın haricinde harekete geçmeli ve Türk planlamalarının geçersiz kılınması için somut inisiyatifler de almalıdır. Sayın Anastasiadis, müzakerelerin kaldığı yerden devam etmesine dair tezle uyuşmamakla kalmayıp, esasında yanlış da olan ‘yeni’ fikirlerini bir kenara bıraksın. Müzakerelerin 2017 yılında kaldığı noktadan yeniden başlaması için, üzerinde hem fikir olunan temel ve çerçevedeki çözüm için, buna hazır olduğu konusunda tutarlı ve ikna edici olsun.”