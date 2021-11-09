AKEL 15 Kasım’da Orfea Kapısı’nda “Anti İşgal” etkinliği yapacak
AKEL’in 15 Kasım’da, “Orfea Kapısı”nda (Mağusa Kapısı) KKTC’nin ilanını kınamak için “anti-işgal” etkinliği gerçekleştireceği bildirildi.
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AKEL’in 15 Kasım’da, “Orfea Kapısı”nda (Mağusa Kapısı) KKTC’nin ilanını kınamak için “anti-işgal” etkinliği gerçekleştireceği bildirildi.
Haravgi gazetesi, saat 19.00’da başlayacak etkinlikte AKEL Meclis Grup Sözcüsü Yorgos Lukaidis’in konuşma yapacağını yazdı.
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