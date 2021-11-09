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  3. AKEL 15 Kasım’da Orfea Kapısı’nda “Anti İşgal” etkinliği yapacak
AKEL 15 Kasım’da Orfea Kapısı’nda “Anti İşgal” etkinliği yapacak

AKEL 15 Kasım’da Orfea Kapısı’nda “Anti İşgal” etkinliği yapacak

AKEL’in 15 Kasım’da, “Orfea Kapısı”nda (Mağusa Kapısı) KKTC’nin ilanını kınamak için “anti-işgal” etkinliği gerçekleştireceği bildirildi.

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AKEL’in 15 Kasım’da, “Orfea Kapısı”nda (Mağusa Kapısı) KKTC’nin ilanını kınamak için “anti-işgal” etkinliği gerçekleştireceği bildirildi.

Haravgi gazetesi, saat 19.00’da başlayacak etkinlikte AKEL Meclis Grup Sözcüsü Yorgos Lukaidis’in konuşma yapacağını yazdı.

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