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Akdoğan’ın istinaf başvurusu reddedildi

Akdoğan’ın istinaf başvurusu reddedildi

Girne’de eşi Akile Nacisoy’u öldürmekten yargılanan 30 yıl hapis cezası alan Yaşar Akdoğan’ın mahkûmiyet ve ceza kararının hatalı olduğuna dair yaptığı istinaf talebi reddedildi.

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Girne’de eşi Akile Nacisoy’u öldürmekten yargılanan 30 yıl hapis cezası alan Yaşar Akdoğan’ın mahkûmiyet ve ceza kararının hatalı olduğuna dair yaptığı istinaf talebi reddedildi.

Ağır Ceza Mahkemesi tarafından Akile Nacisoy Akdoğan’ın cinayete kurban gittiğine karar verip 30 yıl hapse mahkûm ettiği Yaşar Akdoğan’ın istinaf başvurusu Yüksek Mahkeme heyeti tarafından reddedildi.

Kadın cinayetine 30 YIL HAPİSKadın cinayetine 30 YIL HAPİS

 

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