Akdeniz Günü etkinliklerle kutlanıyor

Murat OBENLER

Akdeniz ülkelerinin ortak kimliğini ve ortak mirasını kabul etme günü olarak kutlanan 28 Kasım Akdeniz Günü bu yıl Kıbrıs’ta da müzikal etkinlikle kutlanacak.

Bu günü onurlandırmak için her yıl 42 Akdeniz ülkesinde topluluğa dayalı müzik performanslarına aynı anda ev sahipliği yapacak bir dizi organizasyon seçimi süreci yürüten Anna Lindh Vakfı bu yıl Kıbrıs'ı temsil eden Windcraft Loud’u seçti ve Windcraft Band ile Windcraft Voices, 28 Kasım 2023 Salı, saat 20:30’da Lefkoşadaki Melina Merkouri Salonu’nda bu çerçevede bir konser verecek.

Dayanışma seslerini yayarak acımızı ve üzüntümüz arasında bir köprü görevi görecek müzik

Bu sene müzik sadece bir performansın ötesine geçecek ve bu konser birliğin içten bir ifadesi ve insanları müziğin evrensel dili aracılığıyla birbirine bağlamaya yönelik gerçek bir girişim olarak sunulacak. Müzik dayanışma seslerini yayarak acımızı ve üzüntümüz arasında bir köprü görevi görecek.



Müziğin gücüyle sınırları aşan ve insanları birleştiren olağanüstü bir yolculuk

Konserde Kıbrıs'tan, Yunanistan'dan, Balkanlardan, İtalya'dan ve Sefarad geleneğinden eşsiz parçalar yorumlanacak. 20 üyeli Windcraft Band ve acapella vokal topluluğu Windcraft Voices'un nefesli çalgıları, özel düzenlemeleriyle seyirciyi dönüşümlü olarak Doğu Akdeniz'in farklı geleneklerine taşıyacak ve bu geleneklerin ortak ve farklı özelliklerini öne çıkaracak. Müziğin gücüyle sınırları aşan ve insanları birleştiren bu olağanüstü yolculuğa katılım ücretsiz olup 22-377748 nolu telefondan veya www.windcraftmusic.com, info@windcraftmusic.com adreslerinden bilgi alınabilir. Gösteri, Lefkoşa Belediyesi'nin desteğiyle Windcraft Loud tarafından düzenleniyor. Anna Lindh Vakfı'nın Akdeniz Günü koordinasyonunda yürüttüğü bir girişimdir ve Avrupa Birliği tarafından ortaklaşa finanse edilmektedir. Etkinlik Windcraft Band'in sosyal medya kanallarından da canlı olarak yayınlanacak.