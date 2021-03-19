Lefkoşa18 °C

  1. HABERLER

  2. HABERLER

  3. “Kıbrıs’ın Geleceği” seminerlerinin üçüncüsü yapılacak
Akdeniz, Çamlıbel ve Kalkanlı’ya 3 kg yağış düştü

Akdeniz, Çamlıbel ve Kalkanlı’ya 3 kg yağış düştü

Meteoroloji Dairesi, dün, Akdeniz Çamlıbel ve Kalkanlı’ya metrekareye 3 kg yağış düştüğünü açıkladı.

A+A-

Meteoroloji Dairesi, dün, Akdeniz Çamlıbel ve Kalkanlı’ya metrekareye 3 kg yağış düştüğünü açıkladı.

Açıklamaya göre, Alsancak, Gaziveren, Zümrütköy, Boğaz, Kozanköy ve Bostancı’da kaydedilen yağış miktarı 2 kg/m² oldu.

Türkeli, Girne, Güzelyurt, Alayköy, Mehmetcik, Yeşilırmak ve Karaoğlanoğlu’ndaki yağış miktarı  1 kg/m² olarak ölçülürken; yağış alan diğer yörelerde 1 kg/m²’den az yağış kaydedildi.

Bu haber toplam 131 defa okunmuştur
Etiketler :