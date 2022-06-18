Akciğer enfeksiyonu geçiren Ertuğruloğlu'nun durumu iyi

YDÜ Hastanesi acil servisine halsizlik, yorgunluk, baygınlık hissi ve ateş gibi şikayetlerle başvuran Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu akciğer enfeksiyonu geçirdi. Ertuğruloğlu hastanede müşahede altında tutuluyor.

Yakın Doğu Üniversitesi, Tıp Fakültesi, İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Hüseyin Kaya Süer, Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu’nun sağlık durumunun iyi olduğunu belirtti.

TAK muhabirinin sorularını yanıtlayan Süer, dün acil servisten halsizlik, yorgunluk, baygınlık hissi ve ateş gibi şikayetlerle gelen Eruğruloğlu’nun, yapılan testler sonucunda akciğer enfeksiyonu geçirdiğinin tespit edildiğini dile getirdi.

Süer, Ertuğruloğlu’nun sağlık durumunun düne göre iyi olduğunu ve hızlıca toparlanacağını ve en yakın zamanda da taburcu olabileceğini düşündüklerini kaydetti.