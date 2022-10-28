Akcan’ın genel durumu iyi, normal servise alındı

Haspolat ile Dikmen arasındaki Kuzey Lefkoşa Çevre yolunda dün gece yarısı meydana gelen ve 21 yaşındaki Can Ay’ın hayatını kaybettiği kazada yaralanan Alihan Akcan normal servise alındı.

Lefkoşa Devlet Hastanesi’nden elde edile bilgide Alihan Akcan’ın genel durumunun iyi olduğu, normal servise alındığı belirtildi.

Hatırlanacağı üzere; Haspolat ile Dikmen arasındaki Kuzey Lefkoşa Çevre yolunun Hamitköy bölgesinde dün gece yarısı meydana gelen trafik kazasında, 21 yaşındaki Can Ay hayatını kaybetmişti.

Polisten alınan bilgiye göre; Perşembe gecesi saat 23.10 sıralarında, Lefkoşa kuzey çevre yolu üzerinde 21 yaşındaki Can Ay’ın, yönetimindeki PJ 938 plakalı salon araç ile batı istikametine doğru seyrettiği sırada yol üzerinde bulunan Sanayi Bölgesi çemberine geldiğinde direksiyon hâkimiyetini kaybederek orta refüje çarpıp kontrolsüzce yoluna devam ederek çember üzerinden geçip yolun solundan çıkarak beton sete çarptığı belirtilmişti.