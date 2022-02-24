Akaryakıtta yine zam beklentisi

YENİDÜZEN- Özel

Petrol istasyonlarından 95 oktan benzi sıkıntısı yaşandı, önümüzdeki hafta gerçekleştirilecek olan akaryakıt fiyatlarıyla ilgili değişimde ‘zam beklentileri’ de arttı.

Şu anda bir zam durumu olmadığını ifade eden Ekonomi ve Enerji Bakanlığı Müsteşarı Şahap Aşıkoğlu, Rusya-Ukrayna’daki gelişmeleri işaret etti. Aşıkoğlu, “Dünyada bu savaş ile birlikte akaryakıtta bir pahalılık yaşanacak. Günü geldiğinde bunu değerlendireceğiz.” dedi.

Akaryakıt fiyatlarındaki değişiklik tarihi geldiği zaman bunun zam olarak yansıtılıp yansıtılmayacağına dair yorum yapmanın şu an için mümkün olmadığını dile getiren Aşıkoğlu, “Maliye bunu engeller mi, günü geldiğinde nasıl bir adım atılır bilemiyoruz. Ama şu an için bir zam söz konusu değil” şeklinde konuştu.

Benzinciler Birliği Başkanı Levent Çağdal ise, Kıbrıs Türk Petrolleri'nin 95 oktan benzininin dün tükendiğini, buna karşın istasyonlarda stok sıkıntısı bulunmadığını söyledi.

Çağdal: “Akaryakıta zam kaçınılmaz”

Kıbrıs Türk Petrolleri'nin 95 oktan benzininin bugün tükendiğini söyleyen Benzinciler Birliği Başkanı Levent Çağdal, "akaryakıta zammın kaçınılmaz olduğu" öngörüsünü paylaştı.

Çağdal, “İstasyonlarda akaryakıt eksikliği yok. Buna karşın K-PET’in 95 oktan benzini dün bitti, gemi adaya geldi, boşaltım yapıyor, bu sabah 95 oktan benzin verilecek. Bugün verilmezse problem olacak ama şu an sıkıntılı bir durum yok” dedi.

Rusya –Ukrayna’da yaşanan gelişmelerden dolayı petrol fiyatlarının bir günde yükseldiğini anlatan Çağdal, “Bu durumlardan dolayı maalesef yükseliş olacaktır” yorumunu yaptı.

Çağdal, “Petrol fiyatları dün 90 Dolar iken bugün 110 Dolar’larda seyretmeye başladı. Döviz de yükselişte, bu rakamlar umarım kalıcı olmaz. Yoksa hem pompa fiyatlarına hem de ülkedeki diğer kalemlere yansıyacak” diye konuştu.