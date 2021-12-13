Akaryakıtta yeni kriz

Kıbrıs Türk Petrollerinde (K-pet) akaryakıt istasyonlarında bazı petrol ürünleri bittiği için satış yapılamıyor. Aralık ayının başından beridir sık sık yaşanan akaryakıt krizi yeniden gündemde…

K-Pet istasyonlarının neredeyse tümü akaryakıt vermeyi durdurdu. YENİDÜZEN’e bilgi veren Benzinciler Birliği Başkanı Levent Çağdal, Cuma gününden beridir K-PET bayilerinde Eurodisel ve 98 oktan akaryakıtın olmadığı bilgisini verdi.

Alpet bayilerinde Eurodisel ve 95 oktan benzinin şuan için olduğunu da ifade eden Çağdal, “Çarşamba piyasaya yansıyacak deniyor, büyük bir beceriksizlik var. Birçok istasyon şu anda kapalı. İstasyonların %90’ında mazot yok. Sorun çarşamba günü çözülecek diye umuyoruz.” dedi.