Akaryakıtta yeni fiyatlar yürürlükte

Akaryakıt fiyatları, dünkü Resmi Gazete’de yayımlanan emirname ile yeniden düzenlendi. Bugünden itibaren geçerli olan karara göre, 95 ve 98 Oktan benzin fiyatlarında 1.23 TL, mazot fiyatlarında ise 1 TL ucuzlarken, bu Temmuz ayında yapılan dördüncü akaryakıt indirimi oldu.

2022 Mal ve Hizmetler (Düzenleme ve Denetim) (Kurşunsuz Benzin (95 ve 98 Oktan), Motorin (Mazot), Gazyağı ve Euro Diesel) Azami Satış Fiyatları Emirnamesi’yle yeniden düzenlenen fiyatlar bugünden itibaren geçerli olurken, 95 oktan benzin 21.29 TL/lt, 98 oktan benzin 21.59 TL/lt, Euro Diesel 23.86 TL/lt ve gazyağı 23.23 TL/lt’den satışa sunuluyor.

Ülkede 16 Temmuz tarihinden beridir, 95 oktan benzin 22.52 TL/lt, 98 oktan benzin 22.82 TL/lt, Euro Diesel 24.86 TL/lt ve gazyağı 23.23 TL/lt’den satılmaktaydı.

95-98 Oktan’da 1.23, mazotta 1 TL indirim