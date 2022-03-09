Akaryakıtta oran düzenlemesi
Resmi Gazete'de yayınlanan karar göre akaryakıt dolum tesislerinin kâr oranlarında değişikliğe gidildi, benzin fiyatlarına dair bir değişiklik olmadı.
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Resmi Gazete'de yayınlanan karar göre akaryakıt dolum tesislerinin kâr oranlarında değişikliğe gidildi, benzin fiyatlarına dair bir değişiklik olmadı.
Buna göre, geçici bir süreliğine dolum tesislerinin 0.14 TL + 0.3 TL kâr fiyatı, kalıcı olarak 0.17 TL’ye sabitlendi.
Bazı internet gazetelerinde yer alan zam olacağına dair iddiaların aksine, Resmi Gazete’de herhangi bir zam kararı yayınlanmadı.
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