Akaryakıtta indirim

Akaryakıt fiyatlarında 1.05 TL ile 1. 87 TL arasında indirime gidildi. Resmi Gazete’de yer alan karara göre 95 oktan benzinde 1.20 TL, 98 oktan benzinde 1.14 TL, Euro Diesel’de 1.27 TL, Gaz yağında ise 1.05 TL indirim oldu.

Yeni fiyatlar 2 Temmuz tarihi itibariyle yürürlüğe girecek.