Akaryakıtta 50 kuruş ile 1 TL arası indirim

Ekonomi ve Enerji Bakanı Olgun Amcaoğlu, bu akşam gece yarısından itibaren yürürlüğe girecek yeni akaryakıt fiyatlarını açıkladı.

Ekonomi ve Enerji Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Bakan Amcaoğlu, bir litre 95 oktan kurşunsuz benzinin pompa satış fiyatının 19.54 TL, 98 oktan kurşunsuz benzin fiyatının 19.85 TL, Euro Diesel’in 23.94 TL ve gazyağının 24.32 TL olduğunu kaydetti.

Bakan Amcaoğlu, yürürlükteki fiyatlara göre, 95 ve 98 oktan benzinde litre başına 0.88 TL, Euro Diesel’de 0.50 TL ve gazyağında 1.11 TL indirim olduğunu belirtti.

Ekonomi ve Enerji Bakanı Amcaoğlu, uygulamadaki tüzük kurallarına göre fiyatların belirlendiğini bir kez daha hatırlattı.