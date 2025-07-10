Akaryakıta yine zam!

UBP – YDP – DP Hükümeti, akaryakıt fiyatlarını 2 TL’ye yakın zamladı.

Resmi Gazete’de yayımlanan karara göre, kurşunsuz 95 ve 98 için yaklaşık 1,5 TL zam, Euro Diesel ve Gaz Yağı içinse 2 TL’yi aşan zam gerçekleşti.

Yeni fiyatlar bugünden itibaren yürürlüğe girdi.

İşte yeni fiyatlar:

Kurşunsuz 98: 40,12 TL’den, 41.62 Tl’ye

Kurşunsuz 95: 39,12 TL’den 40.62 TL’ye

Euro Diesel: 37,73 TL’den 40.75 TL’ye

Gaz Yağı: 37,73 TL’den 40.10 TL’ye