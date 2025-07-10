Akaryakıta yine zam!
UBP – YDP – DP Hükümeti, akaryakıt fiyatlarına 2 TL’ye yakın zam uyguladı.
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UBP – YDP – DP Hükümeti, akaryakıt fiyatlarını 2 TL’ye yakın zamladı.
Resmi Gazete’de yayımlanan karara göre, kurşunsuz 95 ve 98 için yaklaşık 1,5 TL zam, Euro Diesel ve Gaz Yağı içinse 2 TL’yi aşan zam gerçekleşti.
Yeni fiyatlar bugünden itibaren yürürlüğe girdi.
İşte yeni fiyatlar:
Kurşunsuz 98: 40,12 TL’den, 41.62 Tl’ye
Kurşunsuz 95: 39,12 TL’den 40.62 TL’ye
Euro Diesel: 37,73 TL’den 40.75 TL’ye
Gaz Yağı: 37,73 TL’den 40.10 TL’ye
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