Lefkoşa22 °C

  1. HABERLER

  2. HABERLER

  3. Akaryakıta yine zam!
Akaryakıta yine zam!

Akaryakıta yine zam!

UBP – YDP – DP Hükümeti, akaryakıt fiyatlarına 2 TL’ye yakın zam uyguladı.

A+A-

UBP – YDP – DP Hükümeti, akaryakıt fiyatlarını 2 TL’ye yakın zamladı.

Resmi Gazete’de yayımlanan karara göre, kurşunsuz 95 ve 98 için yaklaşık 1,5 TL zam, Euro Diesel ve Gaz Yağı içinse 2 TL’yi aşan zam gerçekleşti.

Yeni fiyatlar bugünden itibaren yürürlüğe girdi.

İşte yeni fiyatlar:

Kurşunsuz 98: 40,12 TL’den,    41.62 Tl’ye

Kurşunsuz 95: 39,12 TL’den 40.62 TL’ye

Euro Diesel: 37,73 TL’den  40.75 TL’ye

Gaz Yağı: 37,73 TL’den 40.10 TL’ye

 

Bu haber toplam 585 defa okunmuştur
Etiketler : , ,