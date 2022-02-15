Akaryakıta yine zam!

Akaryakıt fiyatları bu gece yarısı itibarıyla yine zamlanıyor. YENİDÜZEN’e konuşan Ekonomi ve Enerji Bakanlığı Müsteşarı Şahap Aşıkoğlu, zammın Bakanlar Kurulu tarafından onaylandığını ve bu gece yarısı itibariyle yürürlüğe gireceğini açıkladı.

Buna göre bir önceki fiyatlandırmada 12.60 olan 95 oktan benzinin litresi 13,70’e, 12.84 olan 98 oktan benzin 13 94’e, 12.55 olan euro dizel 13.56’ya ve 12.67 olan gaz yağı 13.36’ya yükselecek.