Akaryakıta yeni zam
Akaryakıt fiyatlarına 1.5 ayda 6’ıncı zam yapıldı.
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Akaryakıt fiyatlarına 1.5 ayda 6’ıncı zam yapıldı.
Yarın yürürlüğe girecek yeni fiyatlara göre; 95 ile 95 oktan benzin fiyatı 1.21 TL, Euro Diesel fiyatı 0.74 TL, gazyağı fiyatı ise 0.66 TL arttı.
Yeni düzenlemeye göre; 95 oktan benzin 26.05 TL’den 27.26 TL’ye, 98 oktan benzin ise 26.60 TL’den 27.81 TL’ye çıktı.
Ayrıca Euro Diesel 24.11 TL’den 24.85 TL’ye, gazyağı ise 24.11 TL’den 24.77 TL’ye yükseldi.
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