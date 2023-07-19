Akaryakıta yeni zam

Akaryakıt fiyatlarına 1.5 ayda 6’ıncı zam yapıldı.

Yarın yürürlüğe girecek yeni fiyatlara göre; 95 ile 95 oktan benzin fiyatı 1.21 TL, Euro Diesel fiyatı 0.74 TL, gazyağı fiyatı ise 0.66 TL arttı.

Yeni düzenlemeye göre; 95 oktan benzin 26.05 TL’den 27.26 TL’ye, 98 oktan benzin ise 26.60 TL’den 27.81 TL’ye çıktı.

Ayrıca Euro Diesel 24.11 TL’den 24.85 TL’ye, gazyağı ise 24.11 TL’den 24.77 TL’ye yükseldi.