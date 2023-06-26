Akaryakıta ortalama 1 buçuk TL’lik zam

UBP – YDP – DP Hükümeti, ara seçimden 1 gün sonra, akaryakıt fiyatlarına ortalama 1,5 TL’lik zam uyguladı.

Bu gece yarısı itibarıyla yürürlüğe gireceği ifade edilen söz konusu zam ile birlikte akaryakıt fiyatları son 10 günde ikinci kez yükselmiş oldu.

Yapılan zamla birlikte; 95 oktan kurşunsuz benzin 1,36 TL’lik zamla 25,25 TL’ye, 98 oktan kurşunsuz benzin 1,40 TL’lik zamla 24,78 TL’ye, EuroDizel ve gazyağı ise 1,5 TL’lik zamla 22,14 TL’ye yükseldi.