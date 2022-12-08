Akaryakıta indirim

Akaryakıt fiyatlarında indirime gidildi.

98 ve 95 oktan benzin 2 TL, Euro Dizel ise 1.30 TL ucuzladı.

Buna göre; 95 oktan benzin 20.50 TL’den 18.50 TL’ye; 98 oktan benzin 20.81 TL’den 18.81 TL’ye; Euro Dizel ise 21.73 TL’den 20.43 TL’ye düştü.

Yeni fiyatların, bu gece yarısından itibaren yürürlüğe gireceği öğrenildi.