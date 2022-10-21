Akaryakıta indirim

Akaryakıt fiyatlarında indirime gidiliyor. 95-98 oktan kurşunsuz benzinde 48 kuruş, Euro dizelde 84 kuruş ve gazyağında ise 75 kuruşluk indirim yapılıyor.

Ekonomi ve Enerji Bakanı Olgun Amcaoğlu fiyatları YENİDÜZEN’e doğrulatırken fiyatların bu geceden itibaren yürürlüğe gireceğini söyledi.