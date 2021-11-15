Akaryakıta ‘hava’ engeli

Kıbrıs Türk Petrolleri (K-PET)’e ait akaryakıt gemisinin adaya gelişi hava şartlarından dolayı 4 gün gecikti, bazı istasyonlarda 95 oktan benzin ile Euro Diesel stokları tükendi.

K-Pet Genel Müdürü Malik İşimtekin, akaryakıt taşıyan geminin bugün adaya ulaşacağını, 4-5 bin akaryakıtın da temin edileceğini aktardı.

YENİDÜZEN’e konuşan İşimtekin bazı bayilerde 95 oktan benzin ve Euro Diesel stokunun bittiğini ancak çoğunda yeterli akaryakıtın olduğunu, endişe edilecek bir durumun olmadığını söyledi.

Öte yandan Kıbrıs Türk Benzinciler Birliği Başkan Yardımcısı Ertan Fidan ise “K-PET’in satabileceği yakıt ellerinde kalmadığı için sorun yaşanıyor” dedi.

Fidan, kimi istasyonların kendi imkanlarıyla soruna çözüm bulmaya çalışarak, Al-Pet’ten yakıt aldığını söyledi.

K-Pet Genel Müdürü Malik İşimtekin:

“Gemi 4 gün gecikti, bazı istasyonlarda stok bitti”

K-Pet Genel Müdürü Malik İşimtekin, akaryakıt taşıyan geminin hava şartları nedeniyle adaya gelişinin 4 gün geciktiğini söyledi.

YENİDÜZEN’e bilgi veren İşimtekin, geminin bugün adaya ulaşacağını, 4-5 bin akaryakıtın da temin edileceğini aktardı.

İşimtekin, bazı bayilerde 95 oktan benzin ve Euro Diesel stokunun bittiğini ancak çoğunda yeterli akaryakıtın olduğunu kaydetti.

İşimtekin, akaryakıtla ilgili endişe edecek bir durum olmadığını da sözlerine ekledi.

Kıbrıs Türk Benzinciler Birliği Başkan Yardımcısı Ertan Fidan:

“K-PET’in satabileceği yakıt ellerinde kalmadığı için sorun yaşanıyor”

Kıbrıs Türk Benzinciler Birliği Başkan Yardımcısı Ertan Fidan, K-Pet’e ait akaryakıt taşıyan gemide yaşanan gecikme nedeniyle benzin istasyonlarda Euro Diesel ve 95 oktan benzin ile ilgili stok sıkıntı yaşandığını söyledi.

YENİDÜZEN’e bilgi veren Fidan, söz konusu sorunun Cumartesi gününden beri yaşandığını kaydetti.

“K-PET’in satabileceği yakıt ellerinde kalmadığı için sorun yaşanıyor” diyen Fidan, “Stoklarında yok. Akaryakıt gemisinin bugün gelmesi bekleniyor” dedi.

Fidan, kimi istasyonların kendi imkanlarıyla soruna çözüm bulmaya çalışarak, Al-Pet’ten yakıt aldığını söyledi, bazı istasyonlarda ise 95 oktan benzin ve Euro Diesel’le ilgili sıkıntı yaşandığını kaydetti.

“Çok ciddi şekilde sorun yaşandığında dair bana bilgi gelmedi” diyen Fidan, “Akaryakıt istasyonları kendine göre çözüm üreterek, kriz giderilmeye çalışıldı” şeklinde konuştu.