Akaryakıta bir zam daha!

UBP-DP-YDP Hükümeti, akaryakıta bir kez daha zam yaptı. Yapılan yeni zamma göre 95 Oktan 57,12’den 61,12 TL’ye, 98 Oktan 58,12’den 62,12 TL’ye Eurodizel 56’dan 60 TL’ye ve Gazyağı 67,43’den 71,43 TL’ye yükseldi.

Karar Resmi Gazete'de yayınlanıp yürürlüğe girerken, UBP-DP-YDP Hükümeti'nin son haftalarda akaryakıta dördüncü kez zam yapması dikkat çekiyor.

25 Mart 2026 tarihi itibarıyla geçerli olan fiyat listesi şöyle:

95 Oktan Benzin: 61,12

95 Oktan Benzin: 62,12

Eurodizel: 60,00

Gazyağı: 71,43