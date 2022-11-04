Akaryakıta bir hafta arayla ikinci zam: 1.08 TL artış!

Akaryakıt fiyatları bir hafta arayla ikinci kez zamlandı.

Yarından itibaren yürürlüğe girecek yeni düzenlemeye göre; 1.08 TL artışla 95 oktan benzin fiyatı 21.72 TL’den 22.80 TL’ye, 98 oktan benzin fiyatı ise 22.03 TL’den 23.11 TL’ye çıktı.

Euro Diesel ve gazyağı fiyatlarında ise değişiklik olmadı. Söz konusu bilgi Ekonomi Bakanı Olgun Amcaoğlu tarafından YENİDÜZEN’e doğrulandı.