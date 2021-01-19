“Akaryakıta artış yapılmayacak, aradaki fark FİF’ten karşılanacak”

Başbakan Ersan Saner, vatandaşların alım gücünün azalmaması için akaryakıta artış yapılmayacağını, 9 milyon 493 bin 206 TL’lik farkın Fiyat İstikrar Fonu’ndan karşılanacağını açıkladı.

Saner, “Artış yapmayarak vatandaşlarımızın alım gücünün azalmaması ve hayat pahalılığının önüne geçilmesi amaçlanmıştır.” ifadelerini kullandı.

Başbakanlık Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü’nün açıklamasına göre, salgından dolayı ekonomik şartların halkın lehine bir seyir izlemesi için hükümetin azami gayret sarf ettiğini dile getiren Saner, belli aralıklarla petrol ve döviz kurlarında meydana gelen değişikliklere bağlı olarak akaryakıt fiyatlarında artışlar oluştuğu ve bu eylemin, piyasada fiyat farklarının oluşmasına yol açtığını kaydetti.

Hükümetin göreve geldiği tarihten itibaren dövizde ve petrol fiyatlarında meydana gelen artışlara bağlı olarak akaryakıta artış yapılmasının önüne geçmek üzere çalışmalar yaparak önlemler alındığını belirten Saner, ilki 30 Aralık 2020’de olmak üzere iki kez petrol türevlerine yapması gereken artışların kendisinin talimatlarıyla yapmadığını ve aradaki farkın da Fiyat İstikrar Fonu’ndan (FİF) sağlandığını kaydetti.

Saner, bugün yapılması gereken akaryakıt fiyat artışlarının tüketicilere yansıtılmadığını vurguladı.

9 MİLYON 493 BİN 206 TL FİF’TEN KARŞILANDI

Saner açıklamasında şu bilgileri verdi:

“20 günlük sürede vatandaşa akaryakıt zammı olarak yansıtılması gereken 30 Aralık 2020 tarihinde 7381.010,64 ve 19 Ocak 2021 tarihi itibarıyla 2.112.195,59 TL tutarındaki toplam 9.493.206.23 TL artış, Fiyat İstikrar Fonu’ndan karşılanmıştır.

Pandemi sürecinde vatandaşlarımızın yaşadığı ekonomik zorluklar göz önüne alınarak yapılmayan bu artışlarla vatandaşlarımızın alım gücünün kısıtlanmasının ve piyasada akaryakıta bağlı fiyat artışlarının da önüne geçilmesi amaçlanmıştır.”