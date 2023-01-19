Akaryakıta 1,69 TL’lik zam!

Akaryakıt fiyatları zamlandı. 18,57 TL olan 95 oktan benzin 20,16 TL’ye, 18,88 TL olan 98 oktan benzin 20,47 TL’ye yükseldi.

Öte yandan 20,54 TL olan Euro Diesel, 21,96 TL’ye, 20,27 TL olan Gazyağı ise 21,96 TL’ye çıktı.

95 ve 98 oktan benzinde litresi 1,59 TL, Euro Diesel’de 1,42, gazyağında ise litresinde 1,69 TL zam yapıldı.