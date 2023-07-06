Akaryakıta 1 TL zam Bakanlar Kurulu gündeminde

Ekonomi ve Enerji Bakanlığı, akaryakıt fiyatlarına ortalama 1 TL’lik zam yapılması yönündeki çalışmasını Bakanlar Kurulu’na sevk etti.

Bazı bakanların Ankara’ya çağrılması üzerine zamma ilişkin görüşmelerin telefon aracılığıyla sürdüğü ifade ediliyor.

YENİDÜZEN’in bakanlık kaynaklarından elde ettiği bilgilere göre Bakanlar Kurulu’nun, bu gece yarısından itibaren yürürlüğe girecek şekilde akaryakıta 1 TL’lik zam kararı üretmesi bekleniyor.

Konuyla ilgili YENİDÜZEN’in ulaştığı Ekonomi ve Enerji Bakanlığı Müsteşarı Şahap Aşıkoğlu, fiyatlara zam yapılmasına ilişkin çalışmasını Bakanlar Kurulu’na sunduğunu, nihai kararının kurul tarafından verileceğini söyledi. Aşıkoğlu, önerdiği rakamlara ilişkin net konuşmaktan kaçındı.