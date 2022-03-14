Akaryakıt Tüzüğü’nde değişiklik: Her gün fiyat düzenlenebilecek
Hükümet, Akaryakıt Yasası’nda yaptığı değişikle, benzin ve dizel fiyatlarında her gün değişiklik yapabilmenin önünü açtı.
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Hükümet, Akaryakıt Yasası’nda yaptığı değişikle, benzin ve dizel fiyatlarında her gün değişiklik yapabilmenin önünü açtı.
Petrol Ürünleri Fiyatlandırma Tüzüğü’ndeki değişiklikle birlikte akaryakıtta her an ücretler değişebilecek.
Tüzük geçmişte 14 günde bir fiyat düzenlemesine izin veriyordu.
Karar resmi gazetede yayınlandı.
Resmi Gazete kararı için tıklayınız
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Etiketler : benzin