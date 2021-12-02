"Akaryakıt krizi çözülmezse iş araçlarını hareket ettiremeyeceğiz"

LTB Başkanı Mehmet Harmancı, akaryakıttaki krizin çözülmemesi halinde Pazartesi’nden sonra 300’ü aşkın iş aracını hareket ettiremeyeceklerini açıkladı, çöp toplamayacaklarını, herhangi bir acil duruma dahi müdahale edemeyeceklerini söyledi.

Harmancı sosyal medyadan şu açıklamayı yaptı: Yakıt krizini biraz da yerel yönetimler açısından açıklamaya gayret edeyim. Eğer kriz çözülmezse pazartesinden sonra 300’ü aşkın iş aracımızı hareket ettirtmeyeceğiz, çöp toplayamayacağız, herhangi bir acil duruma dahi müdahale edemeyeceğiz. Üstelik kendi istasyonumuza her yıl ihale ile tedarik sağlamamıza rağmen