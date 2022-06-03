Akaryakıt İthalatçılarına zorunlu stok kararı

Ekonomi ve Enerji Bakanlığı, akaryakıtta ithalatçı firmalar; K-Pet ve ALPET’e ürün depolarının hacminin en az yüzde 15 oranında zorunlu stok bulundurmasını kararlaştırıldı.

Mal ve Hizmetler (Düzenleme ve Denetim) Yasası kapsamında emirname yayımlandı, Resmi Gazete’de yürürlüğe girdi.

Emirnameye göre; ayrıca akaryakıt bayileri veya benzin istasyonlarının ‘asgari’ olarak 07.00-22.00 saatleri arasında açık bulundurulması da zorunlu tutuldu.