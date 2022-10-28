Akaryakıt fiyatlarında değişiklik: 95 ve 98 oktan benzinde 85 kuruş artış

Akaryakıt fiyatlarında yeniden değişikliğe gidildi. 95 ve 98 oktan benzin fiyatlarında 85 kuruş artış olurken, Euro Diesel’de 64 kuruş, gaz yağı fiyatında ise 88 kuruş düşüş gerçekleşti.

Buna göre; 95 oktan benzin: 20,87 TL'den 21,72 TL'ye, 98 oktan benzin ise 21,18 TL'den 22,03 TL'ye yükseldi.

Euro Diesel ise 26,10 TL'den 25,46 TL'ye, gaz yağı ise 25.10 TL’den 24.22 TL’ye düştü.

Ekonomi ve Enerji Bakanı Olgun Amcaoğlu, yeni fiyat değişikliğinin yarından itibaren geçerli olacağını YENİDÜZEN’e açıkladı.