Akaryakıt fiyatlarına 3 TL’ye yakın zam!

UBP – YDP – DP Hükümeti, akaryakıt fiyatlarını 3 TL’ye yakın zamladı. Kararın, bu gece yarısından itibaren yürürlüğe girmesi bekleniyor.

Bakanlar Kurulu kararına göre Kurşunsuz 98 ve 95 oktan benzine 2,67 TL, EuroDizel ve Gaz Yağına ise 2,78 TL zam geldi.

Bu kapsamda kurşunsuz 98 oktan benzin 40,12 TL’ye, kurşunsuz 95 oktan benzin 39,12 TL’ye, EuroDizel ve Gazyağı ise 37, 73 TL’ye yükseliyor.

Kurşunsuz 98: 37.45 TL’den 40,12 TL’ye

Kurşunsuz 95: 36.45 TL’den, 39,12 TL’ye

Euro Diesel: 34.95 TL’den, 37,73 TL’ye

Gaz Yağı: 34.95 TL’den, 37,73 TL’ye