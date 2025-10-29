Akaryakıt fiyatları zamlandı

Akaryakıt fiyatlarına zam geldi.

Resmi Gazete’de yayımlanan "2025 Mal ve Hizmetler (Düzenleme ve Denetim) (Kurşunsuz Benzin (95 ve 98 Oktan), Motorin (Mazot), Gazyağı ve Euro Dizel) Azami Satış Fiyatları Emirnamesi" çerçevesinde, 95 oktan benzin 40.62’den 44,12 TL’ye ; 98 oktan benzin 41.62’den 45,12’ye; euro dizel 40.75’ten 44,25’e; gazyağı ise 40.10 TL’den 43,60 TL’ye yükseldi.

Yeni fiyatlar yarından itibaren yürürlüğe girecek.