Akaryakıt desteği ödendi

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı, 8 bin 908 üreticiye akaryakıt desteğinin ödendiğini açıkladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, “2020-2021 bitkisel üretim sezonu ve 2021 yılı balıkçılık kayıtlarına göre tarım kesiminin üretim girdilerine katkı yapmak amacıyla 8.908 üreticiye hak edişlerinin %50’lik kısmı olan 25.171.889,00 TL yatırılmıştır” denildi.

Açıklamada, üreticilerin kartlarına aktarılan hak edişlerini benzin istasyonlarında kullanabilecekleri kaydedildi.