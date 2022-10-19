Akansoy'dan Arıklı'ya: "Yüzümüze konuşmaya cesareti yok, Mecliste susuyor, basına konuşuyor"

Üst’El Hükümeti’nin küçük ortaklarından YDP Genel Başkanı Erhan Arıklı’nın, “CTP’ye sürekli laf atma, çamur atmakla” görevlendirildiğini söyleyen Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Sekreteri Asım Akansoy, “(Arıklı’nın) Yüzümüze konuşmaya cesareti yok, Mecliste susuyor, basına konuşuyor” dedi.

Kişisel sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yapan Asım Akansoy, Arıklı’nın, CTP’yi kendince polemiğe çekmeye, kışkırtmaya ve toplumu bölmeye çalıştığını ifade etti.

Arıklı’nın hallerine gülüp eğlendiklerini söyleyen Akansoy, “Gündemi değiştiremeyecekler, bu halka hesap verecekler, yargılanacaklar” dedi.

Akansoy, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“Erhan Arıklı görevlendirilmiş: CTP'ye sürekli laf atma, çamur atma onun görevi. Parti başkanımızı, partimizi kendince polemiğe çekmeye çalışıyor. Kışkırtmaya, toplumu sürekli bölmeye devam ediyor.

Yüzümüze konuşmaya cesareti yok, Mecliste susuyor, basına konuşuyor.

Bugüne kadar söylediklerini, kim olduğunu, ne yaptığını unutmuşuz gibi...

Toplumu bölen söylemleri, çatışmacı dili, gerginliğin baş aktörü Arıklı'nın bize söyleyecek hiçbir şeyi olamaz.

Gülüp eğleniyoruz hallerine.

Gündemi değiştiremeyecekler, bu halka hesap verecekler, yargılanacaklar...

CTP, kararlılıkla mücadelesini halkımız için yükseltmeye devam edecek.”