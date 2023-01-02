Akansoy, yeni elçiye sordu: “Kıbrıslı Türk aydınlar neden Türkiye’ye alınmıyor?”

Cumhurbaşkanlığı bütçesinin görüşüldüğü Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu’nda kürsüye çıkan CTP Genel Sekreteri Asım Akansoy, Ersin Tatar’ın Cumhurbaşkanlığı makamına getirilmesinin ardından geçen sürede, Kıbrıslı Türklerin toplumsal temsiliyet anlamında zayıflatıldığına vurgu yaptı, ekonomik, sosyal ve siyasal ilişkilerde ise ciddi şekilde yıpratıldığına dikkat çekti.

Akansoy, “Biz Kıbrıs sorununa bakarken sadece Kıbrıs sorunu çözülsün noktasında bir yaklaşımda değiliz. Kıbrıs sorunu ile birlikte; Kıbrıslı Türklerin ekonomik, sosyal, siyasal ve hukuksal bağlamda önünün açılacağı geniş bir yaklaşım içerisindeyiz” dedi.

“Kapalı Maraş konusunda kararları kim alıyor?”

Kapalı Maraş konusuna değinen Akansoy, “Kapalı Maraş konusunda kararları kim alıyor? Bölgenin yüzde 3 buçuğu askersizleştirildi. Buna kim karar verdi? Neden yüzde 3 değil, 4 değil de 3 buçuk? Bakanlar Kurulu’na bağlı olsa, bölgenin tamamı açılır ve peşkeş çekilirdi” şeklinde konuştu.

Bakanlar Kurulu’nun “elbette resmi bir karar aldığını” söyleyen Akansoy, “Ben bu kararı Bakanlar Kurulu’ndan talep ettim, ‘gizli evrak’ denildi, verilmedi. Demek ki açmak gibi bir düşünceniz yok” dedi.

“Biz Denktaş’ın muhalifleriydik ama ne söylediği belliydi. Tatar’ın da muhalifiyiz ama ne söylediği belli değil”

Akansoy, “Biz Denktaş’ın muhalifleriydik ama ne söylediği belliydi. Tatar’ın da muhalifiyiz ama ne söylediği belli değil. Bu belirsizlikler, bu çelişkiler, bizi yerden yere vuruyor” şeklinde konuştu.

Yeni elçi Metin Feyzioğlu’nun açıklamalarına değinen Akansoy, “Görevine başladı, geziyor, konuşmalar yapıyor. Son konuşmasında KKTC ile TC arasındaki ilişkilerin kardeşlik hukukuna dayandığını söyledi. Güzel bir saptama. Ama kardeşlik hukuku bir toplumun, bir halkın siyasi iradesini yok saymak, aydınlarını diğer ülkeye sokmamak, bir halkın aydınlarını terörist ilan edilmesi demek değildir” dedi.

Elçiye sordu: “Kıbrıslı Türk aydınlar neden Türkiye’ye giremiyor?”

Bu ve benzeri uygulamaların toplumlar ve ülkeler arasındaki ilişkiyi bozduğunu söyleyen Akansoy, “Biz kardeşlik hukukunu yaşatmaya çalışıyoruz. Türkiye’ye giremeyen Kıbrıslı Türk aydınların neden giremediğine dair bize Dışişleri Bakanı açıklama yapmıyor, adres olarak da sizin (TC Lefkoşa Büyükelçiliği) makamınızı işaret ediyor. Lütfen açıklayınız” dedi.