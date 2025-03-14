Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Sekreteri Asım Akansoy, kişisel sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Cumhurbaşkanlığında gerçekleştirilen görüşmeye işaret etti ve “Yapıcı bir yaklaşım benimsenmesinin önemini vurguladık” ifadelerini kullandı.

Akansoy’un açıklaması şu şekilde:

“Pazartesi günü Cenevre’de başlayacak “Genişletilmiş Toplantı” öncesinde, Sayın Tatar’ın daveti üzerine Cumhurbaşkanlığında bir değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi.

CTP olarak, yapıcı bir yaklaşım benimsenmesinin önemini vurguladık. Görüş farklılıklarımıza rağmen, BM zemininin (BM GK kararları) dikkate alınması gerektiğini, Kıbrıslı Türkler olarak uluslararası camiayla bütünleşme sürecinin başlatılabilmesi için bugünden itibaren uygun bir ortam yaratılmasının önemli olduğunu ifade ettik.

Bu önemli toplantıda, son derece dikkatli hareket edilmesi ve BM Genel Sekreteri Sayın Guterres’in ortaya koyacağı yaklaşımdan uzaklaşılmaması büyük önem taşıyor.”