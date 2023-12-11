Akansoy: “Uluslararası ilişkiler ciddiyet, sorumluluk ve kararlılık gerektirir”

313 milyon 16 bin 800 TL’lik Cumhurbaşkanlığı bütçesi üzerine söz alan CTP Milletvekili Asım Akansoy, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’a eleştirilerde bulundu.

Cumhurbaşkanının siyaseten ne yaptığını sorgulayan Akansoy, Tatar’ın insan hakları üzerine yaptığı açıklamada ambargoların ve federasyon tezinin dayatılmasının insan haklarına uygun olmadığı yönündeki açıklamaya işaret ederek, “Çözümsüzlük tezini Kıbrıslı Türklere dayatması, Kıbrıslı Türklerin uluslararası aktör olma beklentisini yok edilmeye çalışılması insan haklarına yaraşır mı?” diye sordu.

Kıbrıslı Türklerin çözüm iradesinin bugün de canlı olduğunu belirten Akansoy, Cumhurbaşkanlığı makamının Kıbrıslı Türkleri temsil etmediğini belirtti.

“Şu anda sadece kendisinin (Tatar’ın) yüzü gülüyor” diyen Akansoy, Tatar’ın yurt dışında yaptığı bir konuşmada Doğu Akdeniz’deki istikrarın devamı için Türk-Yunan ilişkilerinin önemine, Kıbrıs’ta iki devletli bir çözüme ulaşılabileceğine de değindiğini kaydederek, “Federal çözümü reddediyormuş… Federal anlayışın hem federasyonu hem konfederasyonu kapsadığını bilmiyor” dedi. Akansoy, uluslararası ilişkilerin ciddiyet, sorumluluk ve kararlılık gerektirdiğini de vurguladı.

Tatar’ın “Kıbrıs Sorunu Dosyasını” bilmediğini ve bu yüzden hamasi nutuklar attığını ileri süren Akansoy, Kıbrıs sorununun Doğu Akdeniz’deki en büyük istikrarsızlık olduğunu kaydetti.

“Bu ateşkes alanının dışına çıkmak ve bu ülkede istikrar yaratmak istiyoruz” diyen Akansoy, Kıbrıs sorununun çözümünün bir “kazan-kazan” projesi olduğunu söyledi.

İslam İşbirliği teşkilatında neden KKTC’nin statüsünün ilerlemediğini ve TDT’de neden yol alınamadığını soran Akansoy, Tatar’ı “ayrılıkçı siyaset” yürüttüğü gerekçesiyle eleştirdi.

“İç siyasette uyguladığınız ‘ben yaparım olur’ mantığını dış siyasette yapamazsınız” diyen Akansoy, BM Genel Sekreterinin Kıbrıs temsilcisinin atanmasının önemli olduğunu da belirtti ve yeni temsilci ile yapıcı bir ilişki kurulmasını beklediklerini söyledi. Akansoy, Kıbrıs sorununun BM zemininde ve adil karşılıklı kabul edilebilen bir vizyonla çözülmesi gerektiğini de vurguladı.

Cumhurbaşkanlığını ve hükümeti toplumsal farklı görüşleri yok saymakla suçlayan Akansoy, bu şekilde güven ve ortak akıla varılamayacağını ifade etti.

Kıbrıs sorununun günümüzde beklentileri karşılayacak bir dinamiğe sahip olmadığını söyleyen Akansoy, bunun nedeninin “ayakları yere basmayan siyaset” olduğunu söyledi.

Akansoy, “Müzakereler sonuç odaklı olarak BM zemininde başlamasını istiyoruz, Kıbrıslı Türklerin mağdur edilmemesini istiyoruz. Bu gidişat değildir” dedi.