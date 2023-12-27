Akansoy: Rüşvet iddiaları ile ilgili polisi göreve davet ediyoruz

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Sekreteri Asım Akansoy, bir süreden beridir gerek Cumhurbaşkanlığı makamındaki Ersin Tatar'ın gerekse hükümet yetkililerinin hakkında çıkan rüşvet iddialarıyla ilgili polisi göreve çağırdı.

Konuyla ilgili yazılı açıklama yapan Akansoy, "CTP olarak, her iki konu ile ilgili gelişmelerin takipçisi olacağımızı kamuoyuna bildiririz" ifadelerine yer veri.

Akansoy'un açıklaması şöyle:

"Bir süreden beri Cumhurbaşkanlığının ve hükümet mensuplarının yolsuzluk ve rüşvet olaylarına karıştığına dair iddialar basına yansımaktadır.

Bu kirli ilişkilere dönük iddialar, ekonomik ve sosyal düzenimizi ciddi anlamda bozmakta, haklı olarak toplumumuzda infiale dönüşmektedir.

Bu çerçevede Savcılığın ve Polis Genel Müdürlüğünün, yapılan açıklamaları açık ihbar kabul etmesi, her iki konu ile ilgili süratle soruşturma yürütmesi şarttır ve gereği derhal yapılmalıdır.

CTP olarak, her iki konu ile ilgili gelişmelerin takipçisi olacağımızı kamuoyuna bildiririz."