Akansoy: “Özel sektör emekçilerinin güvencesiz çalıştırılmasına müsaade etmeyeceğiz”

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Sekreteri Asım Akansoy, CTP iktidarında özel sektör emekçilerinin güvencesiz ve denetimsiz bir şekilde çalıştırılmasına müsaade etmeyeceklerini vurguladı.

CTP heyeti bu sabah, Kıbrıs Türk İşçi Sendikaları Federasyonu’nu (Türk-Sen) ziyaret etti. Görüşmede CTP adına Genel Sekreter Asım Akansoy, Lefkoşa milletvekili ve MYK üyesi Filiz Besim ile CTP milletvekili adayı Sami Özuslu yer aldı.

Ziyaret esnasında konuşma yapan Akansoy, CTP olarak örgütlü toplum ve güçlü demokrasi yaklaşımını savunduklarını ve savunmaya devam edeceklerini ifade etti.

Özel sektördeki insanların çok zor şartlar altında çalıştıklarını dile getiren Akansoy, 25 Haziran’daki ara seçimlerin ardından başta sendikalar olmak üzere tüm toplum örgütleriyle birlikte özel sektörde sendikalaşmaya yönelik bir çalıştay düzenleyeceklerini açıkladı.

AKANSOY: BU SORUNU ORTADAN KALDIRACAĞIZ

Özel sektörde çalışan insanların sendikasız, güvencesiz ve denetimsiz bir şekilde savrulup gitmesine izin vermeyeceklerinin altını çizen Akansoy, “Önümüzdeki süreçte hep beraber kafa kafaya verip bu sorunu ortadan kaldıracağız. CTP iktidara geldiğinde sendikalarla birlikte uzlaşıyla oluşturulacak özelde sendikalaşma yasasını hayata geçirmek için elinden geleni yapacak” dedi. Ülkede çok değerli sivil toplum örgütlerinin bulunduğunu ifade eden Akansoy, “Bizim esas temamız, birlikte hareket etmektir. Çok değerli örgütlerimiz var ve CTP olarak çıktığımız bu yolda birlikte yönetmeyi önümüze koyduk. Hükümete beraber geleceğiz ve beraber yöneteceğiz” şeklinde konuştu.

ÖZUSLU: SENDİKAL MÜCADELEYLE KOL KOLA YÜRÜMEYE DEVAM EDECEĞİZ

Görüşme esnasında söz alan CTP milletvekili adayı Sami Özuslu, yıllardır sivil toplum örgütleri ve sendikalarla iç içe olduğunu, bundan sonra da böyle olmaya devam edeceğini ifade etti. Sendikal mücadeleyle kol kola yürüyeceklerinin altını çizen Özuslu, sendikaların toplumda çok önemli bir yere sahip olduğunu ve çalışanların haklarını koruduklarını dile getirdi. Toplumsal varoluş mücadelelerinin en ön saflarında sendikaların bulunduğunu kaydeden Özuslu, “Türk-Sen’e bağlı sendikaların yaşadıkları sıkıntıları görüyoruz. Toplumsal fayda düşünülerek ortak akılla varılacak noktalar ancak bunun yerine ‘Ben yaptım olur’ zihniyetiyle hareket eden bir atanmışlar zihniyeti bizi idare edermiş gibi yapıyorlar” dedi.

BIÇAKLI: CTP’NİN ‘GELİRLERİ DÖVİZE ENDEKSLEME’ FİKRİNİ DESTEKLİYORUM

Görüşme esnasında açıklamalarda bulunan Türk-Sen Genel Başkanı Arslan Bıçaklı da, asgari ücretin 10 bin TL olduğunu ve 4 kişilik bir ailenin bu ücretle geçinmesinin imkansız olduğunu söyledi. CTP’nin Ocak 2022’de yapılan erken genel seçimlerde gelirleri dövize endeksleme görüşünü ortaya koyduğunu anımsatan Bıçaklı, bu görüşe yüzde 100 katıldığını belirtti. İnsanların gelirlerinin TL, giderlerinin ise döviz olduğunu kaydeden Bıçaklı, gelirlerin de artık Euro’ya endekslenmesi gerektiğine vurgu yaptı. Türk-Sen’in emekten ve barıştan yana taraf olduğunu açıklayan Bıçaklı, Özuslu’ya adaylığından dolayı başarılar diledi.