Akansoy, Mişaulis ve Kavazoğlu’nun anma törenine katıldı

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Sekreteri Asım Akansoy, 1965’te katledilen Derviş Ali Kavazoğlu ve Kostas Mişaulis’in anma törenine katıldı. Kavazoğlu ve Mişaulis öldürülüşlerinin 58. yılında, Lefkoşa ve Dali’de düzenlenen etkinliklerle anıldı.

1965 yılında öldürülen sendikacılar Derviş Ali Kavazoğlu ve Kostas Mişaulis için AKEL ve DEV-İŞ işbirliğiyle tören düzenlendi, törene adanın kuzeyinden de siyasi partiler ve çeşitli sendikalar katılım gösterdi.

Güney Lefkoşa’daki Pera Horio bölgesinde toplanan Antifaşist Yürüyüş Korteji, ilk olarak Dali’deki Halk Örgütleri Binası önüne geldi. Örgütler burada bir miting gerçekleştirdi.

Mitingde AKEL Genel Sekreteri Stefanos Stefanu ile Devrimci İşçi Sendikaları Federasyonu (Dev-İş) Başkanı Koral Aşam konuşma yaptı.

Konuşmaların ardından kortej ve örgütler, Kavazoğlu’nun anıt mezarına giderek çiçekler bıraktı ve tören sona erdi.