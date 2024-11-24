Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Sekreteri Asım Akansoy, yazdığı bir yazıdan dolayı 10 yıl hapislik öngören bir yasa maddesiyle yargılanan Basın Emekçileri Sendikası (Basın-sen) Başkanı Gazeteci Ali Kişmir‘e açılan davaya karşı taraf olarak Mahkemede olacaklarını söyledi.

Akansoy: Karanlık dönemin kapıları 4’lü hükümetin bozulmasıyla başladı

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Akansoy, 4’lü hükümetin bozulmasıyla Kıbrıslıtürkler için yıkıcı bir dönemin kapılarının aralandığını, ardından gerçekleşen 2020 Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin demokrasinin kalbine saplanan hançer gibi karanlık bir dönemi başlattığını söyledi.

Akansoy, “Her geçen gün, demokratik değerlerden uzaklaşan, kurumları zayıflamış ve insan hakları konusunda geriye düşmüş bir toplumun çöküşü, adım adım kurgulanmak istendi” dedi.

“Bu dava karanlık bir çağın sembolü haline geldi”

Akansoy şöyle devam etti;

“Basın-Sen Başkanı Ali Kişmir’in, 2020’deki müdahaleyi ele aldığı yazısı nedeniyle 10 yıl hapis istemiyle yargılandığı bu süreç, basın özgürlüğüne vurulmuş ağır bir darbedir. Gazetecilerin kalemlerini susturmak için açılan bu dava, karanlık bir çağın sembolü haline gelmiştir.

CTP olarak demokrasiyi ve gazetecileri korumak adına sunduğumuz yasa değişiklik önerisini reddeden UBP-DP-YDP Hükümeti, bu kötü gidişatın mimarı olmuştur.

“Salı günü biz de Mahkemede olacağız”

Gazetecilere, açılan davalar üzerinden gözdağı verilmek isteniyor, onları sindirip susturma çabaları sürüyor. Özgürlüklere yönelik saldırılara artık bir son verilmelidir.

CTP olarak, Ali Kişmir’in ve ifade özgürlüğünün yanındayız. Bu davayı amasız fakatsız takip edeceğiz.

Salı sabah saat 10.00’da, Başsavcı tanıklarının dinleneceği duruşmayı izlemek üzere Lefkoşa Mahkemesi’nde olacağız.

Düşünce ve ifade özgürlüğünü savunan herkesi yanımızda görmek istiyoruz. Demokrasi mücadelesi sürüyor”